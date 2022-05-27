Премьер Британии признал успехи Путина на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Российский лидер добивается успехов в спецоперации, считает Джонсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин добивается успехов в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине», — заявил Джонсон. Слова политика приводит агентство Bloomberg.

Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели была заявлена помощь республикам Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.

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Президент России Владимир Путин добивается успехов в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине», — заявил Джонсон. Слова политика приводит агентство Bloomberg. Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели была заявлена помощь республикам Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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