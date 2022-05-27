Премьер Британии признал успехи Путина на Украине

27 мая 2022 в 14:31 Размер текста - 17 +

Российский лидер добивается успехов в спецоперации, считает Джонсон Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин добивается успехов в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине», — заявил Джонсон. Слова политика приводит агентство Bloomberg. Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели была заявлена помощь республикам Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.

Президент России Владимир Путин добивается успехов в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине», — заявил Джонсон. Слова политика приводит агентство Bloomberg. Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели была заявлена помощь республикам Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.