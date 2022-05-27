Премьер Британии признал успехи Путина на Украине

Российский лидер добивается успехов в спецоперации, считает Джонсон
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин добивается успехов в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Путин добивается постепенного, медленного, но ощутимого прогресса на Украине», — заявил Джонсон. Слова политика приводит агентство Bloomberg.
Россия по приказу президента Владимира Путина проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. В качестве ее основной цели была заявлена помощь республикам Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры ВСУ и нацбатов.
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