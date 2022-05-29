Аналитики считают, что спрос вырастет до 25% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям ХМАО станут чаще согласовывать ипотечные кредиты в результате снижения Центробанком ключевой ставки до 11%. Эксперты прогнозируют, что ипотечный рынок увеличится примерно на 25%. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».

«В связи со снижением Центробанком ключевой ставки сразу на 3% мы ожидаем соразмерного снижения ипотечных ставок. Это вернет на рынок еще около 20-25% покупателей. При этом сейчас самый оптимальный вариант для выбора вторичной недвижимости, пока спрос на нее относительно низкий. Как только он начнет восстанавливаться, собственники станут менее лояльны к торгу», — прокомментировал корреспонденту URA.RU ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Аналогичное оживление на рынке недвижимости произошло после прошлого снижения ипотечных ставок во второй половине мая. Сейчас аналитики отмечают высокий интерес жителей ХМАО к жилью за пределами региона. В их числе Краснодарский край, Тюмень и Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU сообщало, что Банк России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку сразу на 3%, чтобы удешевить кредиты, ставшие недоступными для бизнеса, и ослабить курс национальной валюты. Экономисты прогнозируют, что снижение ставки продолжится, но плавно, чтобы контролировать курс валют и не разгонять цены.