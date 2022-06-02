США просят Финляндию и Швецию уступить Турции

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США поддержали требования Турции к Финляндии и Швеции Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

На генеральной парламентской ассамблее НАТО представители США поддержали Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«На встрече, состоявшейся в столице Вильнюсе с 27 по 30 мая, стало известно, что европейские политики придерживаются схожих взглядов на решение проблем Турции. Высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованны. В пользу Турции выступали представители США и Англии. Они просят Швецию и Финляндию уступить», — пишет Hürriyet.

Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, эти страны поддерживают международных террористов. Позже Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна хочет получить письменные гарантии по выполнению этих пунктов, пишет RT.

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На генеральной парламентской ассамблее НАТО представители США поддержали Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet. «На встрече, состоявшейся в столице Вильнюсе с 27 по 30 мая, стало известно, что европейские политики придерживаются схожих взглядов на решение проблем Турции. Высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованны. В пользу Турции выступали представители США и Англии. Они просят Швецию и Финляндию уступить», — пишет Hürriyet. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, эти страны поддерживают международных террористов. Позже Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна хочет получить письменные гарантии по выполнению этих пунктов, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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