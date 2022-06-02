США просят Финляндию и Швецию уступить Турции

02 июня 2022 в 11:44 Размер текста - 17 +

США поддержали требования Турции к Финляндии и Швеции Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО На генеральной парламентской ассамблее НАТО представители США поддержали Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet. «На встрече, состоявшейся в столице Вильнюсе с 27 по 30 мая, стало известно, что европейские политики придерживаются схожих взглядов на решение проблем Турции. Высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованны. В пользу Турции выступали представители США и Англии. Они просят Швецию и Финляндию уступить», — пишет Hürriyet. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, эти страны поддерживают международных террористов. Позже Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна хочет получить письменные гарантии по выполнению этих пунктов, пишет RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На генеральной парламентской ассамблее НАТО представители США поддержали Турцию в вопросе вступления Швеции и Финляндии в альянс. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet. «На встрече, состоявшейся в столице Вильнюсе с 27 по 30 мая, стало известно, что европейские политики придерживаются схожих взглядов на решение проблем Турции. Высшее руководство НАТО заявило, что требования Турции обоснованны. В пользу Турции выступали представители США и Англии. Они просят Швецию и Финляндию уступить», — пишет Hürriyet. Ранее Финляндия и Швеция совместно подали заявку на вступление в НАТО. Турция выступила против такого расширения альянса, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сказал «нет» членству Финляндии и Швеции. По словам турецкого лидера, эти страны поддерживают международных террористов. Позже Турция передала Финляндии и Швеции манифест из 10 требований, которые они должны выполнить для вступления в НАТО. Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что страна хочет получить письменные гарантии по выполнению этих пунктов, пишет RT.