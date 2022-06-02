В Германии назвали два способа обойти эмбарго на российскую нефть

03 июня 2022 в 05:08 Размер текста - 17 +

В Германии назвали шестой пакет санкций ЕС «дырявым» и нашли два пути его обхода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз не сможет полностью заблокировать экспорт сырья из России путем запрета на перестрахование танкеров с российской нефтью. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор публикации называет очередной пакет санкций ЕС «дырявым» и указывает на то, что у РФ есть два варианта его обойти. Первым способом обозреватель издания назвал поставки черного золота по трубопроводам, так как запрет ЕС касается только поставок нефти морским путем. Поэтому экспорт ресурса из России не остановится полностью. В качестве второго варианта обхода санкций автор статьи предложил смешивать российское сырье с иностранным — в таком случае числиться источником происхождения ввозимого ресурса будет уже другое государство. По мнению издания, в подобной схеме Россия может рассчитывать на помощь Греции. 2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго. Ранее ЕС запретил две трети импорта российского черного золота. Сообщалось, что организация намерена также запретить третьим странам закупать нефть из России. На согласование рестрикций из-за раскола внутри Евросоюза ушел месяц. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Евросоюз не сможет полностью заблокировать экспорт сырья из России путем запрета на перестрахование танкеров с российской нефтью. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Автор публикации называет очередной пакет санкций ЕС «дырявым» и указывает на то, что у РФ есть два варианта его обойти. Первым способом обозреватель издания назвал поставки черного золота по трубопроводам, так как запрет ЕС касается только поставок нефти морским путем. Поэтому экспорт ресурса из России не остановится полностью. В качестве второго варианта обхода санкций автор статьи предложил смешивать российское сырье с иностранным — в таком случае числиться источником происхождения ввозимого ресурса будет уже другое государство. По мнению издания, в подобной схеме Россия может рассчитывать на помощь Греции. 2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго. Ранее ЕС запретил две трети импорта российского черного золота. Сообщалось, что организация намерена также запретить третьим странам закупать нефть из России. На согласование рестрикций из-за раскола внутри Евросоюза ушел месяц. Так, например, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране полную финансовую безопасность. Колумнист британской газеты The Guardian Саймон Дженкинс призвал Запад забыть о санкциях против РФ, потому что они приносят больше ущерба Западу, чем России.