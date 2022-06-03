Россиянам ужесточат наказание за обман с биометрическими данными

04 июня 2022 в 05:47 Размер текста - 17 +

Власти хотят повысить уровень доверия граждан, потому ужесточают закон о биометрических данных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минцифры России предлагает ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных. Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 10 лет. Минцифры разработало поправки к Административному и Уголовному кодексам, предусматривающие ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных граждан РФ, сообщат « Коммерсант ». Ведомство предлагает установить размер штрафа за нарушение закона от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических. Поправки к Уголовному кодексу предусматривают наложение штрафа до 300 тысяч рублей, лишение возможности занимать определенные должности, принудительные или обязательные работы или лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Уточняется, что лишение свободы грозит россиянам только в тех случаях, когда правонарушение было преднамеренно и привело к ущербу для граждан и бизнеса. В министерстве отметили, что проекты поправок направлены на повышение защищенности биометрической информации россиян. В ведомстве рассчитывают на то, что изменения в законе поспособствуют росту уровня доверия граждан к этой технологии и повысят ее востребованность. Единая биометрическая система заработала в России 30 декабря 2021 года. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. В апреле в РФ начали менять закон о персональных данных. Ранее сообщалось, что власти РФ нашли способ собрать данные россиян без их ведома.

Минцифры России предлагает ужесточить ответственность за нарушение порядка обработки биометрических данных. Россиянам может грозить штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до 10 лет. Минцифры разработало поправки к Административному и Уголовному кодексам, предусматривающие ответственность за нарушение порядка сбора, хранения и использования биометрических данных граждан РФ, сообщат «Коммерсант». Ведомство предлагает установить размер штрафа за нарушение закона от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей для юридических. Поправки к Уголовному кодексу предусматривают наложение штрафа до 300 тысяч рублей, лишение возможности занимать определенные должности, принудительные или обязательные работы или лишение свободы на срок от пяти до 10 лет. Уточняется, что лишение свободы грозит россиянам только в тех случаях, когда правонарушение было преднамеренно и привело к ущербу для граждан и бизнеса. В министерстве отметили, что проекты поправок направлены на повышение защищенности биометрической информации россиян. В ведомстве рассчитывают на то, что изменения в законе поспособствуют росту уровня доверия граждан к этой технологии и повысят ее востребованность. Единая биометрическая система заработала в России 30 декабря 2021 года. Министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что к 2024 году в России может появиться биометрическая система идентификации пассажиров. В апреле в РФ начали менять закон о персональных данных. Ранее сообщалось, что власти РФ нашли способ собрать данные россиян без их ведома.