Куйвашев вспомнил четыре достижения за 10 лет губернаторства. И поставил себе новую задачу

08 июня 2022 в 21:40 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву предстоит выдвижение на новый губернаторский срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Зарплаты населения, строительство жилья, импорт товаров собственного производства и доходы бюджета — четыре сферы, в которых Свердловская область добилась значительного роста с 2012 года. Такие достижения за 10 лет на посту перечислил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед областным активом «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. Куйвашев встретился с партийцами в рамках праймериз — обязательной процедурой перед выдвижением на выборы. В сентябре губернатор будет бороться за избрание на новый, третий по счету, срок. И для этого ему нужно заручиться поддержкой коллег по ЕР. На встрече с секретарями первичных и местных отделений Куйвашев перечислил четыре фактора, описывающие развитие Свердловской области за минувшие 10 лет. «За этот период среднемесячная заработная плата уральцев выросла практически в два раза — с 25 тысяч до почти 50 тысяч рублей в этом году. Построено и введено в эксплуатацию более 22 млн квадратных метров жилья. За 10 лет объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ увеличился в два раза: с 1,5 до 3 трлн рублей. Кроме того, все эти 10 лет рос объем бюджета. По сравнению с 2012 годом доходы областного бюджета выросли в два раза, составив по итогам прошлого года 292 млрд рублей», — передали слова Куйвашева в пресс-службе ячейки ЕР. Отдельно Куйвашев обозначил свою задачу номер один на ближайшую перспективу — рост реальной зарплаты и реальных доходов свердловчан. Кроме того, губернатор собирается добиться нового качества в сферах образования, здравоохранения, культуры, а также укрепить позиции в промышленности, IT и импортозамещении. Соперником Куйвашева на праймериз станет глава регисполкома ЕР и депутат заксобрания Дмитрий Жуков. Официально о своем участии в выборах губернатор еще не объявил. Но 20 мая он заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Выборы запланированы на 11 сентября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Зарплаты населения, строительство жилья, импорт товаров собственного производства и доходы бюджета — четыре сферы, в которых Свердловская область добилась значительного роста с 2012 года. Такие достижения за 10 лет на посту перечислил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед областным активом «Единой России», сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения. Куйвашев встретился с партийцами в рамках праймериз — обязательной процедурой перед выдвижением на выборы. В сентябре губернатор будет бороться за избрание на новый, третий по счету, срок. И для этого ему нужно заручиться поддержкой коллег по ЕР. На встрече с секретарями первичных и местных отделений Куйвашев перечислил четыре фактора, описывающие развитие Свердловской области за минувшие 10 лет. «За этот период среднемесячная заработная плата уральцев выросла практически в два раза — с 25 тысяч до почти 50 тысяч рублей в этом году. Построено и введено в эксплуатацию более 22 млн квадратных метров жилья. За 10 лет объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ увеличился в два раза: с 1,5 до 3 трлн рублей. Кроме того, все эти 10 лет рос объем бюджета. По сравнению с 2012 годом доходы областного бюджета выросли в два раза, составив по итогам прошлого года 292 млрд рублей», — передали слова Куйвашева в пресс-службе ячейки ЕР. Отдельно Куйвашев обозначил свою задачу номер один на ближайшую перспективу — рост реальной зарплаты и реальных доходов свердловчан. Кроме того, губернатор собирается добиться нового качества в сферах образования, здравоохранения, культуры, а также укрепить позиции в промышленности, IT и импортозамещении. Соперником Куйвашева на праймериз станет глава регисполкома ЕР и депутат заксобрания Дмитрий Жуков. Официально о своем участии в выборах губернатор еще не объявил. Но 20 мая он заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина, а 6 июня получил напутствие от председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Выборы запланированы на 11 сентября.