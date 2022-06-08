08 июня 2022

Выходя из машины, екатеринбуржец попал в ДТП и потерял сознание. Видео

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Мужчина попал в ДТП выходя из автомобиля, от удара он потерял сознание (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге мужчина, открыв дверь автомобиля начал выходить, в это время в него врезалась черная Toyota, после столкновения мужчина потерял сознание. Об этом сообщили очевидцы.

«Лихач на темной Toyota беззаботно летел по улице Билимбаевской, пока не вписался в дверь белоснежного лифтбэка. Пожилой водитель Rapid сразу отключился», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург—Серов Online» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло вечером 8 июня в микрорайоне Старая Сортировка. По словам очевидцев, мужчина совершал разворот через двойную сплошную линию разметки на большой скорости. По законодательству за пересечение сплошной мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее URA.RU сообщало о подростке, который попал в ДТП в районе ЖБИ перебегая на запрещающий сигнал светофора. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.

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В Екатеринбурге мужчина, открыв дверь автомобиля начал выходить, в это время в него врезалась черная Toyota, после столкновения мужчина потерял сознание. Об этом сообщили очевидцы. «Лихач на темной Toyota беззаботно летел по улице Билимбаевской, пока не вписался в дверь белоснежного лифтбэка. Пожилой водитель Rapid сразу отключился», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург—Серов Online» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 8 июня в микрорайоне Старая Сортировка. По словам очевидцев, мужчина совершал разворот через двойную сплошную линию разметки на большой скорости. По законодательству за пересечение сплошной мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Ранее URA.RU сообщало о подростке, который попал в ДТП в районе ЖБИ перебегая на запрещающий сигнал светофора. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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