В Екатеринбурге мужчина, открыв дверь автомобиля начал выходить, в это время в него врезалась черная Toyota, после столкновения мужчина потерял сознание. Об этом сообщили очевидцы.
«Лихач на темной Toyota беззаботно летел по улице Билимбаевской, пока не вписался в дверь белоснежного лифтбэка. Пожилой водитель Rapid сразу отключился», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург—Серов Online» в соцсети «ВКонтакте».
ДТП произошло вечером 8 июня в микрорайоне Старая Сортировка. По словам очевидцев, мужчина совершал разворот через двойную сплошную линию разметки на большой скорости. По законодательству за пересечение сплошной мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Ранее URA.RU сообщало о подростке, который попал в ДТП в районе ЖБИ перебегая на запрещающий сигнал светофора. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.
В Екатеринбурге мужчина, открыв дверь автомобиля начал выходить, в это время в него врезалась черная Toyota, после столкновения мужчина потерял сознание. Об этом сообщили очевидцы. «Лихач на темной Toyota беззаботно летел по улице Билимбаевской, пока не вписался в дверь белоснежного лифтбэка. Пожилой водитель Rapid сразу отключился», — рассказал очевидец сообществу «Екатеринбург—Серов Online» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло вечером 8 июня в микрорайоне Старая Сортировка. По словам очевидцев, мужчина совершал разворот через двойную сплошную линию разметки на большой скорости. По законодательству за пересечение сплошной мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. Ранее URA.RU сообщало о подростке, который попал в ДТП в районе ЖБИ перебегая на запрещающий сигнал светофора. Также агентство рассказывало о смертельной аварии с участием трамвая в Екатеринбурге, пешеход скончался до прибытия медиков.