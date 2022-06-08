Челябинские ревизоры назвали подорожавшие продукты. Скрин

09 июня 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Большинство цен на продукты показали снижение по итогам месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Эксперты Контрольно-Счетной палаты (КСП) Челябинской области выявили самые подорожавшие за май продукты. Больше всего, по мнению КСП, подорожали картофель, подсолнечное масло и говядина. «Анализ информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей „Пятерочка“, „Магнит“, „Спар“, „Ашан“) показал, что наибольший рост цен за месяц наблюдается на картофель +5,86% (+3,55 рубля), масло подсолнечное, кг +5,41% (+6,38 рублей), говядина +3,26% (+17,95 рублей). Увеличение цены на картофель в начале лета — ежегодный сезонный фактор», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве добавили, что снижение цен за май было зафиксировано на белокочанную капусту 33,57% (-28,07 рублей), яйцо куриное -18,34% (-15,31 рублей), мука пшеничная -8,51% (-4,67 рубля). Всего же из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение цен за месяц. Изменение цены на продукты за один месяц Скрин: пресс-служба КСП Челябинской области Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Эксперты Контрольно-Счетной палаты (КСП) Челябинской области выявили самые подорожавшие за май продукты. Больше всего, по мнению КСП, подорожали картофель, подсолнечное масло и говядина. «Анализ информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей „Пятерочка“, „Магнит“, „Спар“, „Ашан“) показал, что наибольший рост цен за месяц наблюдается на картофель +5,86% (+3,55 рубля), масло подсолнечное, кг +5,41% (+6,38 рублей), говядина +3,26% (+17,95 рублей). Увеличение цены на картофель в начале лета — ежегодный сезонный фактор», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП региона. В ведомстве добавили, что снижение цен за май было зафиксировано на белокочанную капусту 33,57% (-28,07 рублей), яйцо куриное -18,34% (-15,31 рублей), мука пшеничная -8,51% (-4,67 рубля). Всего же из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 9 позиций показали снижение цен за месяц.