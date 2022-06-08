08 июня 2022

В ХМАО полицейских поймали на сокрытии реальных доходов

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В Сургуте 22 полицейских подали неполные сведения о доходах Фото:

Транспортная прокуратура обнаружила, что в Сургуте 22 полицейских заявили неполные сведения о доходах. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год двадцати двух работников отдела полиции содержали неполные и неточные сведения о доходах, транспортных средствах, а также о недвижимом имуществе», — говорится на официальном сайте ведомства.

Прокуратура потребовала у начальника отдела полиции устранить нарушения. Сотрудников, которые предоставили недостоверные сведения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ХМАО ранее о доходах отчитались региональные чиновники и судьи. Также декларации сдали депутаты.

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Транспортная прокуратура обнаружила, что в Сургуте 22 полицейских заявили неполные сведения о доходах. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год двадцати двух работников отдела полиции содержали неполные и неточные сведения о доходах, транспортных средствах, а также о недвижимом имуществе», — говорится на официальном сайте ведомства. Прокуратура потребовала у начальника отдела полиции устранить нарушения. Сотрудников, которые предоставили недостоверные сведения, привлекли к дисциплинарной ответственности. В ХМАО ранее о доходах отчитались региональные чиновники и судьи. Также декларации сдали депутаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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