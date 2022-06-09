Подозреваемый из Челябинска выжил в ДТП с погибшими полицейскими

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ДТП. Аварии. Челябинск., колесо, дтп, авария
В ДТП с погибшими полицейскими челябинец остался жив Фото:

В Омской области на 932 километре трассы Челябинск — Новосибирск в автоаварии погибли полицейские, когда везли подозреваемого из Челябинска. Утром 9 июня автомобиль «Лада-Веста» столкнулся с большегрузом «Мерседес».

Оперативно-следственные действия проходят в Томске. Туда транспортировали 23-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщают в пресс-службе Омского управления Следственного комитета, 38-летний сотрудник томской полиции, находившийся за рулем автомобиля «Лада-Веста», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время челябинец находится в тяжелом состоянии. Его перевезли в Калачинскую больницу. О характере преступления не сообщается.

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В Омской области на 932 километре трассы Челябинск — Новосибирск в автоаварии погибли полицейские, когда везли подозреваемого из Челябинска. Утром 9 июня автомобиль «Лада-Веста» столкнулся с большегрузом «Мерседес». Оперативно-следственные действия проходят в Томске. Туда транспортировали 23-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщают в пресс-службе Омского управления Следственного комитета, 38-летний сотрудник томской полиции, находившийся за рулем автомобиля «Лада-Веста», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В настоящее время челябинец находится в тяжелом состоянии. Его перевезли в Калачинскую больницу. О характере преступления не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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