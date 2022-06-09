Подозреваемый из Челябинска выжил в ДТП с погибшими полицейскими

В ДТП с погибшими полицейскими челябинец остался жив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Омской области на 932 километре трассы Челябинск — Новосибирск в автоаварии погибли полицейские, когда везли подозреваемого из Челябинска. Утром 9 июня автомобиль «Лада-Веста» столкнулся с большегрузом «Мерседес».

Оперативно-следственные действия проходят в Томске. Туда транспортировали 23-летнего жителя Челябинска, которого подозревают в совершении преступления. Как сообщают в пресс-службе Омского управления Следственного комитета, 38-летний сотрудник томской полиции, находившийся за рулем автомобиля «Лада-Веста», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

В настоящее время челябинец находится в тяжелом состоянии. Его перевезли в Калачинскую больницу. О характере преступления не сообщается.