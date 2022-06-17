В Крыму оценили планы Киева вернуть полуостров военным путем. «Отродясь автомат не держали»

18 июня 2022 в 03:18 Размер текста - 17 +

Бальбек: «Мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Заявления о возвращения Крыма Украине военным путем делают люди, которые «отродясь автомат не держали». В этом уверен крымский политический эксперт Руслан Бальбек. Ранее представитель Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению полуострова после 24 февраля изменились, — теперь этого будут добиваться военным путем. На это Бальбек ответил, что он допускает тот факт, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, однако он убежден. что «руки коротки». Бальбек добавил: «Мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали». По словам политического эксперта, поставки западное оружия на Украину окончательно вскружили голову «украинским политикам. Руслан Бальбек считает, что приближенность Донецка к линии фронта позволяет ВСУ обстреливать город, что «очень возвышает украинских военных в их же глазах» и позволяет делать популистские заявления, за которыми ничего не стоит. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым. Ранее говорилось о дипломатическом пути. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Заявления о возвращения Крыма Украине военным путем делают люди, которые «отродясь автомат не держали». В этом уверен крымский политический эксперт Руслан Бальбек. Ранее представитель Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева заявила, что подходы Киева к возвращению полуострова после 24 февраля изменились, — теперь этого будут добиваться военным путем. На это Бальбек ответил, что он допускает тот факт, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, однако он убежден. что «руки коротки». Бальбек добавил: «Мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали». По словам политического эксперта, поставки западное оружия на Украину окончательно вскружили голову «украинским политикам. Руслан Бальбек считает, что приближенность Донецка к линии фронта позволяет ВСУ обстреливать город, что «очень возвышает украинских военных в их же глазах» и позволяет делать популистские заявления, за которыми ничего не стоит. Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Тогда за присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей. Однако Украина не признала его результаты и намерена вернуть Крым. Ранее говорилось о дипломатическом пути.