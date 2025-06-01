Путин поздравил Пашиняна с 50-летием

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием. В послании глава российского государства отметил, что Россию и Армению связывают давние дружественные отношения.
«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.
Он также отметил, что развитие отношений между странами отвечает коренным интересам народов и способствует укреплению стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве. Президент России пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.
Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване Пашинян положительно оценил развитие отношений с Россией в 2025 году. Он отметил, что ведет активный диалог с Владимиром Путиным. По его словам, вице-премьеры обеих стран также продолжают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.
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