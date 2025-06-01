Путин поздравил Пашиняна с 50-летием

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В своем поздравлении Пашиняну Путин выразил уверенность на укрепление двухсторонних отношений
В своем поздравлении Пашиняну Путин выразил уверенность на укрепление двухсторонних отношений Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием. В послании глава российского государства отметил, что Россию и Армению связывают давние дружественные отношения.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. 

Он также отметил, что развитие отношений между странами отвечает коренным интересам народов и способствует укреплению стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве. Президент России пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване Пашинян положительно оценил развитие отношений с Россией в 2025 году. Он отметил, что ведет активный диалог с Владимиром Путиным. По его словам, вице-премьеры обеих стран также продолжают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

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Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием. В послании глава российского государства отметил, что Россию и Армению связывают давние дружественные отношения. «Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего 50-летнего юбилея. Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях», — говорится в поздравлении Путина. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.  Он также отметил, что развитие отношений между странами отвечает коренным интересам народов и способствует укреплению стабильности, безопасности и благополучия на евразийском пространстве. Президент России пожелал Пашиняну крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности. Ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване Пашинян положительно оценил развитие отношений с Россией в 2025 году. Он отметил, что ведет активный диалог с Владимиром Путиным. По его словам, вице-премьеры обеих стран также продолжают сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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