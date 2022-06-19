Правительство РФ выделило свердловскому вузу миллионы рублей

Правительство РФ выделило Уральскому федеральному университету грант Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство РФ выделило Уральскому федеральному университету грант в размере 119 млн рублей. Деньги предоставят на развитие научно-образовательного центра мирового уровня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Федеральное правительство распределило гранты среди участников межрегиональных научно-образовательных центров мирового уровня. В число получателей вошел Уральский федеральный университет. Гранты были распределены по итогам деятельности НОЦ в 2021 году. Размер гранта составил 119 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что специалисты Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН синтезировали протонный проводник. Такие элементы являются экологичной альтернативой углеводородным источникам энергии.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на заседании наблюдательного совета УМНОЦ высказался о том, что нужно развивать собственные технологии в РФ. В собрании также приняли участие губернаторы регионов УрФО, ректор УрФУ и ректор Курганского госуниверситета. Они подвели итоги работы за 2021 год и обсудили планы на 2022 год.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, а также усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

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