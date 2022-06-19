Выжившего при стрельбе в магазине Челябинска подозревают в разбое

В обстоятельствах ЧП разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее судимого 25-летнего жителя Челябинска, который пострадал во время дебоша в супермаркете «Магнит», подозревают в разбойном нападении. Как сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах, он со своим позднее погибшим другом напали на мужчину, который в итоге открыл стрельбу и схватился за нож.

«В отношении выжившего возбуждено дело о разбое (ст. 162 УК РФ), так как он вместе с другом напали на мужчину, стоявшего на входе в магазин с пакетом продуктов и пережидавшего начавшийся дождь. Они стали требовать от мужчины деньги, угрожать ему применением насилия, пытаться схватить за горло. Покупатель достал пневматический пистолет и выстрелил в воздух, но нападавшие не остановились и продолжили преступные действия, поняв, что оружие не боевое, тогда мужчина достал нож и ударил налетчиков, отчего один из них скончался в больнице», — рассказал источник.

Известно, что подозреваемому в смерти нападавшего избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, арестовывать его не стали до выяснения всех обстоятельств инцидента. По предварительным данным, оба нападавших находились в состоянии наркотического опьянения. Сам подозреваемый также ранее был судим.

Инцидент в магазине «Магнит» на улице Барбюса произошел 18 июня. Там ссора между тремя мужчинами закончилась стрельбой и поножовщиной. От ножевого ранения один из пострадавших скончался. Подозреваемого в его смерти задержали. Сразу сообщалось, что мужчина защищал себя. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области ранее подтвердили факт возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), но подробности инцидента не сообщали.

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