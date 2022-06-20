Челябинский «клуб олигархов» обсудит с Текслером проблемы санкций

Алексей Текслер и Виктор Рашников встретятся на мероприятии Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правление Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) обсудит работу предприятий региона в условиях санкций и ряд других вопросов на заседании в Челябинске, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. Мероприятие, на которое приглашен губернатор Алексей Текслер, пройдет под председательством главы совета директоров ММК Виктора Рашникова.

«Заседание состоится 24 июня в Челябинске. Председательствовать на нем будет президент СПП и председатель совета директоров ПАО „ММК“ Виктор Рашников. Планируется, что в заседании примет участие губернатор Алексей Текслер, члены экономического блока регионального правительства, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, депутаты Госдумы и заксобрания области. Также приглашены представители МВД и муниципалитетов», — пояснили URA.RU в пресс-службе СПП.

Откроет мероприятие доклад Рашникова об итогах работы СПП во втором квартале 2022 года. Условиям работы предприятий и повышению их рентабельности в условиях санкционного давления будет посвящено выступление депутата Госдумы Валерия Гартунга, семье которого принадлежит Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ). О поддержке бизнеса в новых экономических условиях расскажут министр промышленности области Павел Рыжий и гендиректор фабрики обуви «Юничел» Владимир Денисенко. Член Совета Федерации Олег Цепкин прочтет доклад «Экология как драйвер социального и экономического развития Челябинской области». В заключении участники заседания рассмотрят вопросы приема новых членов в ряды СПП и ряд организационных моментов.

Созданный в 1993 году Союз промышленников и предпринимателей, неофициально прозванный «клубом челябинских олигархов», считается одной из старейших предпринимательских организаций в РФ. В 1999 году на его базе было образовано региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Челябинской области. В 2006 году — создана некоммерческая организация «Объединение работодателей — РСПП», а с 2007 года СПП официально вошел в состав региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Санкции против российской экономики были введены рядом стран ЕС, США и Японией. Несколько пакетов ограничительных мер были последовательно введены начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей Донбасса от угрозы геноцида со стороны вооруженных формирований Киева.

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