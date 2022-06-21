РБК: уход брендов снизил у россиян желание покупать

21 июня 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Спрос на непродовольственные товары упал на 17% Фото: Размик Закарян © URA.RU После ухода с российского рынка иностранных брендов россияне стали реже покупать непродовольственные товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. «Оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, упал на 17%, до 1,7 трлн рублей. Это первый месяц в этом году, когда была зафиксирована отрицательная динамика. В марте продажи (также в сопоставимых ценах) показали нулевую динамику, составив почти 2 трлн рублей, в феврале наблюдался рост на 8%, до 1,7 трлн рублей, — пишет РБК. В Московской области продажи непродовольственных товаров упали на 37%. После начала спецоперации РФ на Украине некоторые иностранные бренды решили уйти из России. В их числе магазины одежды Zara, Bershka, H&M, Adidas, Uniqlo, а также мебельный магазин IKEA и спортивный магазин Decathlon. Часть из ушедших сетей вернулись под другим названием. Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что уход иностранных fashion-брендов позволит российским производителям занять их место, но этого может не произойти из-за падения спроса на одежду, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

После ухода с российского рынка иностранных брендов россияне стали реже покупать непродовольственные товары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. «Оборот непродовольственных товаров в России в апреле 2022 года в сопоставимых ценах, то есть с учетом инфляции, упал на 17%, до 1,7 трлн рублей. Это первый месяц в этом году, когда была зафиксирована отрицательная динамика. В марте продажи (также в сопоставимых ценах) показали нулевую динамику, составив почти 2 трлн рублей, в феврале наблюдался рост на 8%, до 1,7 трлн рублей, — пишет РБК. В Московской области продажи непродовольственных товаров упали на 37%. После начала спецоперации РФ на Украине некоторые иностранные бренды решили уйти из России. В их числе магазины одежды Zara, Bershka, H&M, Adidas, Uniqlo, а также мебельный магазин IKEA и спортивный магазин Decathlon. Часть из ушедших сетей вернулись под другим названием. Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков считает, что уход иностранных fashion-брендов позволит российским производителям занять их место, но этого может не произойти из-за падения спроса на одежду, сообщает «Национальная служба новостей».