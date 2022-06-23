Траву, высотой с человеческий рост, обнаружили возле городской поликлиники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тобольска обратили внимание на то, что их город зарастает травой. Пост с фотографиями растительности высотой с человеческий рост был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тобольск продолжает зарастать травой. Эти непроходимые джунгли, обнаружили наши подписчики. У городской поликлиники — трава с человеческий рост. Хотя может это лекарственные растения», — говорится в посте.

В комментариях тобляки высказали свое мнение по этому поводу. «Вам что через эту траву пробираться надо? Или можно как нормальные люди по асфальту обойти? Во многих городах мечтают чтобы такие вот полянки с травой были, а то все под стоянки, да стройки асфальтом закатали», — написал Андрей Капустин. И рассказали о том, что их связывает с этими зарослями. «Дочка забралась в эти дебри и потерялась там», — прокомментировала Лилия Беляйкова.

В администрации Тобольска агентству сообщили, что данная информация принята в работу. Как только будет установлено, кому принадлежит участок, траву обещают убрать.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске растут ядовитые растения. Жители города попросили администрацию скосить кусты.

Фото: Тобольск зарастает травой Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Тобольск зарастает травой Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»