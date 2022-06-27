Уроженка ЛНР спустя 8 лет вернулась домой восстанавливать Донбасс

27 июня 2022 в 20:46 Размер текста - 17 +

Мариуполь восстанавливают силами Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженка Северодонецка Ольга, уехавшая в Россию в 2014 году, спустя восемь лет вернулась на родину, чтобы помочь в восстановлении разрушенных городов. Об этом она сама рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке. Однако в 2014 году из-за войны покинула родной город и уехала в Москву. Судьба распорядилась так, что спустя восемь лет я вернулась на родину вместе с коллегами из строительной компании. Мы строим новый жилой комплекс в Мариуполе по заказу Министерства обороны РФ. Обязательно хочу посетить и свой родной Северодонецк, который оказался в незавидном положении, как и Мариуполь. Я бы очень хотела также принять непосредственно участие и в его восстановлении. Надеюсь, будем работать и там», — рассказала Ольга. В Северодонецке у Ольги остались родители. С началом активных боев за город они решили не покидать город, поскольку на Украину ехать не хотели, а на территорию ЛНР и ДНР не выпускали украинские боевики. «С родителями стараюсь держать связь. Знаю, что они в порядке. О происходящем же в городе в основном узнаю из социальных сетей и от журналистов», — отметила Ольга. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую республики. В Мариуполе уже началось строительство большого жилого комплекса на 12 пятиэтажных домов. Работы по сдаче первых пяти зданий должны быть завершены к середине октября. Полностью жилой комплекс планируется сдать в ноябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Уроженка Северодонецка Ольга, уехавшая в Россию в 2014 году, спустя восемь лет вернулась на родину, чтобы помочь в восстановлении разрушенных городов. Об этом она сама рассказала в беседе с корреспондентом URA.RU. «Я родилась и всю жизнь прожила в Северодонецке. Однако в 2014 году из-за войны покинула родной город и уехала в Москву. Судьба распорядилась так, что спустя восемь лет я вернулась на родину вместе с коллегами из строительной компании. Мы строим новый жилой комплекс в Мариуполе по заказу Министерства обороны РФ. Обязательно хочу посетить и свой родной Северодонецк, который оказался в незавидном положении, как и Мариуполь. Я бы очень хотела также принять непосредственно участие и в его восстановлении. Надеюсь, будем работать и там», — рассказала Ольга. В Северодонецке у Ольги остались родители. С началом активных боев за город они решили не покидать город, поскольку на Украину ехать не хотели, а на территорию ЛНР и ДНР не выпускали украинские боевики. «С родителями стараюсь держать связь. Знаю, что они в порядке. О происходящем же в городе в основном узнаю из социальных сетей и от журналистов», — отметила Ольга. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую республики. В Мариуполе уже началось строительство большого жилого комплекса на 12 пятиэтажных домов. Работы по сдаче первых пяти зданий должны быть завершены к середине октября. Полностью жилой комплекс планируется сдать в ноябре 2022 года.