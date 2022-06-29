В США испугались реакции России на блокаду Калининграда

29 июня 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

ЕС и РФ не в состоянии войны, но это может измениться из-за блокады Калининграда, считает Эмма Эшфорд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Транспортная блокада Калининграда Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может это изменить, считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете Эмма Эшфорд. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy. «Возможно, Литва не должна создавать специальную лазейку [в антироссийских санкциях] для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию. Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но ситуация вокруг Калининграда может нарушить этот баланс», — уверена Эшфорд. Она уточнила, что грузоперевозки в Калининградскую область относятся к внутрироссийской торговле. По ее словам, Евросоюз могу избежать этой проблемы, сделав для региона исключение в санкционном пакете. Власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом. Однако Европейская комиссия пообещала пересмотреть санкции, но власти Литвы отказались идти РФ навстречу. Страны ЕС начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может это изменить, считает старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете Эмма Эшфорд. Об этом она заявила в интервью Foreign Policy. «Возможно, Литва не должна создавать специальную лазейку [в антироссийских санкциях] для Калининграда, но кто-то в Брюсселе должен был сделать это. Это не торговля с Европейским союзом, это торговля внутри России, которая вынуждена пересекать европейскую территорию. Россия и Евросоюз не находятся в состоянии войны, но ситуация вокруг Калининграда может нарушить этот баланс», — уверена Эшфорд. Она уточнила, что грузоперевозки в Калининградскую область относятся к внутрироссийской торговле. По ее словам, Евросоюз могу избежать этой проблемы, сделав для региона исключение в санкционном пакете. Власти Литвы приняли решение закрыть железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининградскую область в связи с санкциями, введенными Евросоюзом. Однако Европейская комиссия пообещала пересмотреть санкции, но власти Литвы отказались идти РФ навстречу. Страны ЕС начали вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине.