В Латвии возбуждено дело о доведении до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы

В Латвии возбуждено уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
Как сообщила адвокат RT, условия брачного договора между Тиммой и певицей Анной Седоковой были крайне невыгодными для спортсмена. Документ предусматривал, что все имущество, включая недвижимость, приобретенное до и во время брака, а также после его расторжения, принадлежит исключительно Седоковой.
Трагедия произошла в декабре 2024 года в Москве. Бывший муж Седоковой, покончил с собой в одном из московских хостелов. Спортсмен в последнее время страдал от депрессии.
