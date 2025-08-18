Россияне назвали размер дохода в месяц, который сделает их счастливыми

Россиянам в среднем нужен доход в 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Эта информация следует из опроса ВЦИОМ.
«Россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средних зарплат», — указано в материале на сайте ВЦИОМ Новости.
Отмечается, что в 2017 году сумма желаемого дохода составляла 109 тысяч рублей. За последние 8 лет эта сумма увеличилась в 2 раза.
Ранее эксперты НИУ ВШЭ сообщали, что для «нормальной жизни» в России, по мнению состоятельных граждан, требуется около 250 тысяч рублей на человека в месяц, а чтобы чувствовать себя обеспеченным — вдвое больше. Исследования других сервисов также фиксировали рост желаемого дохода: например, по данным SuperJob, в 2024 году россияне хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей для счастья, причем эта сумма увеличивается с ростом дохода и образования.
