Россияне назвали размер дохода в месяц, который сделает их счастливыми

ВЦИОМ: средний доход в 227 тысяч рублей сделает россиян счастливыми
В 2017 году средняя сумма желаемого дохода составляла 109 тысяч рублей, заявили ВЦИОМ
Россиянам в среднем нужен доход в 227 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Эта информация следует из опроса ВЦИОМ.

«Россияне легко назвали сумму, которая сделает их счастливыми. Это 226 921 рубль в месяц, или 2,5 средних зарплат», — указано в материале на сайте ВЦИОМ Новости.

Отмечается, что в 2017 году сумма желаемого дохода составляла 109 тысяч рублей. За последние 8 лет эта сумма увеличилась в 2 раза.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ сообщали, что для «нормальной жизни» в России, по мнению состоятельных граждан, требуется около 250 тысяч рублей на человека в месяц, а чтобы чувствовать себя обеспеченным — вдвое больше. Исследования других сервисов также фиксировали рост желаемого дохода: например, по данным SuperJob, в 2024 году россияне хотели бы зарабатывать 257 тысяч рублей для счастья, причем эта сумма увеличивается с ростом дохода и образования.

