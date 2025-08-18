С сатирика Семена Альтова требуют 13 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С сатирика требуют взыскать сумму в 12,8 миллиона рублей
С сатирика требуют взыскать сумму в 12,8 миллиона рублей Фото:

С сатирика Семена Альтова требуют взыскать сумму почти в 13 миллионов рублей. Обусловлено это незакрытым контрактом с компанией. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Со знаменитого сатирика Семёна Альтова требуют около 13 миллионов рублей из-за Лиговских бань в Питере», — указано в посте. Как сообщается, Альтов приобрел в 2021 году Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда. Он планировал обустроить арт-пространство с концертным залом.

Он договорился сделать проект в компании «М.Г. Прайват Реконстракшн». По словам главы компании, работа была выполнена, но из-за конфликта с артистом контракт не закрыли. Компания и подала в суд на сатирика и его семью, требуя сумму в 12,8 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С сатирика Семена Альтова требуют взыскать сумму почти в 13 миллионов рублей. Обусловлено это незакрытым контрактом с компанией. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Со знаменитого сатирика Семёна Альтова требуют около 13 миллионов рублей из-за Лиговских бань в Питере», — указано в посте. Как сообщается, Альтов приобрел в 2021 году Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда. Он планировал обустроить арт-пространство с концертным залом. Он договорился сделать проект в компании «М.Г. Прайват Реконстракшн». По словам главы компании, работа была выполнена, но из-за конфликта с артистом контракт не закрыли. Компания и подала в суд на сатирика и его семью, требуя сумму в 12,8 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...