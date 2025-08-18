С сатирика Семена Альтова требуют 13 миллионов рублей

С сатирика Семена Альтова требуют взыскать сумму почти в 13 миллионов рублей. Обусловлено это незакрытым контрактом с компанией. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Со знаменитого сатирика Семёна Альтова требуют около 13 миллионов рублей из-за Лиговских бань в Питере», — указано в посте. Как сообщается, Альтов приобрел в 2021 году Лиговский банно-прачечный комбинат эпохи авангарда. Он планировал обустроить арт-пространство с концертным залом.
Он договорился сделать проект в компании «М.Г. Прайват Реконстракшн». По словам главы компании, работа была выполнена, но из-за конфликта с артистом контракт не закрыли. Компания и подала в суд на сатирика и его семью, требуя сумму в 12,8 миллиона рублей.
