В Киеве испытывают страх перед встречей Зеленского и Трампа

В Киеве нарастает тревога по поводу предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Причиной беспокойства стали итоги недавнего саммита в Анкоридже, где Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Economist.
Большинство украинцев узнали о ходе саммита только утром субботы, из-за разницы во времени. Первая реакция в Киеве была облегченной: опасения, что Трамп и Путин заключат масштабную сделку за спиной Украины, не оправдались. Однако по мере появления новых подробностей встречи, в украинском обществе и среди чиновников растет тревога относительно возможных требований к Украине, которые могут быть неприемлемыми для Киева. «По мере того, как отрывочные детали превращаются в контур предстоящих требований, которые Украина не сможет принять, уверенность сменяется беспокойством», — пишет The Economist.
Официальные лица Украины заявляют, что переговоры — это конструктивный шаг, и ссылаются на поддержку со стороны США и европейских союзников, в том числе в вопросах гарантий безопасности. Однако в частных беседах украинские дипломаты и представители силовых структур выражают опасения, что администрация Трампа может согласиться на условия завершения конфликта, выгодные России.
Бывший украинский дипломат Роман Бессмертный высказал мнение, что Путин использует стремление Трампа к получению Нобелевской премии мира для продвижения выгодных Кремлю условий. По его словам, подобный сценарий может стать трагедией не только для Украины, но и для всего мира, поскольку поставит под угрозу международную безопасность. Украинские источники в сфере безопасности отмечают, что США оказывают на Киев «агрессивное» давление с целью согласия на территориальные уступки. Это вызывает серьезную обеспокоенность среди украинских военных и политиков.
