Минобороны: в Липецкой области перехвачен украинский беспилотник

БПЛА перехвачен в Липецкой области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Липецкой области перехвачен украинский беспилотник. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что БПЛА был самолетного типа. Инцидент произошел утром в 9:10 по московскому времени.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!