В работе СДЭК произошел массовый сбой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользователи не могут отследить статус своих посылок
Пользователи не могут отследить статус своих посылок Фото:

В работе сервиса доставки СДЭК произошел масштабный технический сбой. По данным мониторинговых сервисов, за последний час поступило более 150 жалоб от пользователей по всей России.

Клиенты сообщают о невозможности зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение компании. Также отмечаются проблемы с доступом к личным кабинетам и функцией отслеживания посылок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В работе сервиса доставки СДЭК произошел масштабный технический сбой. По данным мониторинговых сервисов, за последний час поступило более 150 жалоб от пользователей по всей России. Клиенты сообщают о невозможности зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение компании. Также отмечаются проблемы с доступом к личным кабинетам и функцией отслеживания посылок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...