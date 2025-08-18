В работе СДЭК произошел массовый сбой

Пользователи не могут отследить статус своих посылок
В работе сервиса доставки СДЭК произошел масштабный технический сбой. По данным мониторинговых сервисов, за последний час поступило более 150 жалоб от пользователей по всей России.
Клиенты сообщают о невозможности зайти ни на сайт, ни в мобильное приложение компании. Также отмечаются проблемы с доступом к личным кабинетам и функцией отслеживания посылок.
