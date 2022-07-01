МЧС раскрыло подробности пожара фуры на трассе М5 у Бакала

Из-за пожара на федеральной трассе организовали реверсивное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники экстренных ведомств вечером 1 июня предотвратили лесной пожар от загоревшегося масла, вылившегося из фуры в районе города Бакал Челябинской области. Возгорание КамАЗа произошло в движении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Автомобиль КамАЗ с полуприцепом, возгорание в движении. Вызов поступил в 18.12. Автомобиль сильно пострадал», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В экстренной службе добавили, что пострадавших нет. На месте работали четыре автоцистерны.

Как уточнил замначальника пожарной части №122 Вадим Балабоскин, водитель большегруза перевозил моторное масло. В результате ЧП жидкость вылилась на проезжую часть и попала на обочину, рядом с которой располагается лесной массив. Пожарные оперативно потушили возгорание, предотвратив лесной пожар.

Ранее стало известно о том, что из-за пожара на этом участке трассы было организовано реверсивное движение, образовалась пробка. Видео ЧП попало в социальные сети.