МЧС раскрыло подробности пожара фуры на трассе М5 у Бакала

Сотрудники экстренных ведомств вечером 1 июня предотвратили лесной пожар от загоревшегося масла, вылившегося из фуры в районе города Бакал Челябинской области. Возгорание КамАЗа произошло в движении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Автомобиль КамАЗ с полуприцепом, возгорание в движении. Вызов поступил в 18.12. Автомобиль сильно пострадал», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В экстренной службе добавили, что пострадавших нет. На месте работали четыре автоцистерны.
Как уточнил замначальника пожарной части №122 Вадим Балабоскин, водитель большегруза перевозил моторное масло. В результате ЧП жидкость вылилась на проезжую часть и попала на обочину, рядом с которой располагается лесной массив. Пожарные оперативно потушили возгорание, предотвратив лесной пожар.
Сотрудники экстренных ведомств вечером 1 июня предотвратили лесной пожар от загоревшегося масла, вылившегося из фуры в районе города Бакал Челябинской области. Возгорание КамАЗа произошло в движении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Автомобиль КамАЗ с полуприцепом, возгорание в движении. Вызов поступил в 18.12. Автомобиль сильно пострадал», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В экстренной службе добавили, что пострадавших нет. На месте работали четыре автоцистерны. Как уточнил замначальника пожарной части №122 Вадим Балабоскин, водитель большегруза перевозил моторное масло. В результате ЧП жидкость вылилась на проезжую часть и попала на обочину, рядом с которой располагается лесной массив. Пожарные оперативно потушили возгорание, предотвратив лесной пожар. Ранее стало известно о том, что из-за пожара на этом участке трассы было организовано реверсивное движение, образовалась пробка. Видео ЧП попало в социальные сети.