Кремль отреагировал на финальную стадию принятия Финляндии в НАТО

05 июля 2022 в 14:17 Размер текста - 17 +

Песков переадресовал вопрос в Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Минобороны будет прорабатывать вопросы безопасности РФ после завершения переговоров Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Варианты [обеспечения безопасности] прорабатываются не в Кремле, а в Минобороны. Работа ведется там по обеспечению нашей безопасности. По будущему вступления Финляндии и Швеции в НАТО президент давал оценку. Принципиально нового ничего нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Финляндия и Швеция 5 июля подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Переговоры о присоединении к блоку завершились днем ранее. Сложности в переговорах возникли с Турцией, которая отказывалась согласовывать данное решение и блокировала переговоры. Однако по итогам саммита в Мадриде поддержала вступление. В ходе переговоров мэр финского города Лаппеэнранты Киммо Ярву предложил расположить там базы НАТО для обеспечения безопасности. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил ему, что в случае начала боевых действий «удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минобороны будет прорабатывать вопросы безопасности РФ после завершения переговоров Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на конференц-колле. «Варианты [обеспечения безопасности] прорабатываются не в Кремле, а в Минобороны. Работа ведется там по обеспечению нашей безопасности. По будущему вступления Финляндии и Швеции в НАТО президент давал оценку. Принципиально нового ничего нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Финляндия и Швеция 5 июля подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Переговоры о присоединении к блоку завершились днем ранее. Сложности в переговорах возникли с Турцией, которая отказывалась согласовывать данное решение и блокировала переговоры. Однако по итогам саммита в Мадриде поддержала вступление. В ходе переговоров мэр финского города Лаппеэнранты Киммо Ярву предложил расположить там базы НАТО для обеспечения безопасности. Однако спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил ему, что в случае начала боевых действий «удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника».