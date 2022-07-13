Екатеринбуржцев заставят выехать из дома на набережной Исети

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов постановил расселить и снести дом на набережной Рабочей Молодежи, 49, передать здание и землю, на которой оно расположено, для муниципальных нужд. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.
«Изъять для муниципальных нужд жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: Екатеринбург, набережная Рабочей молодежи, дом 49а», — говорится в постановлении. Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Также для муниципальных нужд будет передан участок почти в 1800 квадратных метров.
Если жители не захотят добровольно выселиться из дома, дело передадут в суд. На принятие решение жильцам дается 90 дней. В доме находится 23 квартиры.
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