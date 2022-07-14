«Встреча выпускников КВН» пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» вечером 15 июля Фото: соцсети

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти минуты проходит генеральная репетиция «Встречи выпускников КВН», которая намечена на вечер 15 июля. URA.RU нашло фото и видео из-за закрытых дверей.

В частности, удалось заметить, как репетируют команды «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Последние, судя по видео, готовы завтра исполнить хит Юрия Шатунова «Белые розы» в юмористической обработке.

Эта «Встреча выпускников» станет третьей в уральской столице. И она будет серьезно отличаться от предыдущих двух. Так, в Екатеринбург впервые не приедет президент «Клуба веселых и находчивых», бессменный ведущий Александр Масляков. Его заменит Валдис Пельш, который раньше был в жюри. Оценки командам будут выставлять ведущая Алла Михеева, певица Ирина Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей Жилин и бывший капитан команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

Ожидается, что, как и в прежние годы, на комиков придут посмотреть представители свердловского истеблишмента. В этом году власти выделили на шоу 40 миллионов рублей.

Команда КВН «Русская дорога» Фото: соцсети

Фото: соцсети