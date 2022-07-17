Экс-директора челябинского МКУ отказались выпускать из СИЗО

Челябинский облсуд 18 июля оставил без изменения постановление Курчатовского районного суда о заключении под стражу экс-директора МКУ «Городская среда» Александра Грезева, обвиняемого в получении взяток. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Не согласившись с избранием меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
Александр Грезев был задержан 11 июня вместе со своим бывшим заместителем Сергеем Любимовым. Им предъявлены обвинения в получении двух взяток на общую сумму 3,7 млн рублей от представителей ларечного бизнеса за непринятие решений о демонтаже незаконных киосков. Всего благодаря подношениям не были демонтированы более 30 ларьков. Любимов также находится под стражей. Из МКУ они были уволены в конце 2021 года.
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