Замену для упаковки нашли в Китае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Ирбитский молочный завод» будет разливать кефир и ряженки в новые упаковки — вместо картона продукцию поместят в ПЭТ-бутылки. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«Нами возведен пристрой к цеху, закуплено оборудование российского производства, сейчас идет его монтаж. Приобретены преформы — заготовки для производства бутылок. Важно, что несмотря на замену упаковки, сроки годности продукции останутся прежними», — говорит исполняющий обязанности генерального директора «Ирбитского молочного завода» Алексей Красулин.

Новое оборудование будет выпускать до 3000 бутылок в час. Замену картону удалось найти в Китае. В настоящее время покупатели уже могут найти продукцию молочного завода в новой упаковки на полках магазина.

Как сообщает ДИП, для поддержки сельхозпроизводителей из областного бюджета в этом году было выделено более четырех миллиардов рублей. «Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания и уже достигли неплохих показателей. Я уверен, у нас есть возможность накормить нашей продукцией не только Урал, но и другие регионы и даже страны», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев отмечает, что Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по объемам производства молока, а в УрФО находится на первом месте. «Производством молочной продукции занимаются 72 предприятия. „Ирбитский молочный завод“ является одним из флагманов в отрасли переработки молока. Несмотря на санкции, завод работает стабильно, расширяет ассортимент и торговые связи с дружественными странами», — заявил Бахтерев.

Ранее «Ирбитский молочный завод» заявил, что запустит в производство йогурт с наполнителем «малина-кола». Как рассказали сотрудники предприятия, кисломолочные продукты поступят в продажу в ближайшее время.

Новый вид упаковки продукции «Ирбитского молочного завода» будет таким Фото: департамент информационной политики

А так упаковка выглядела ранее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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