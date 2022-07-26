Екатеринбург попал в лидеры среди городов с устойчивым развитием

27 июля 2022 в 07:25 Размер текста - 17 +

Уральскую столицу оценили по ESG-критериям (environmental, social, governance) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбург вошел в топ-15 городов по устойчивому развитию согласно ESG-оценке. Эксперты оценивали города по нескольким критериям: экологический показатель, социальный и показатель качества управления. Рейтинг составили аналитики «Эксперт РА», результаты опубликованы на официальном сайте компании. «Результаты показали, что лидерские позиции в области устойчивого развития занимают города с сильной экологической составляющей: она поддерживается невысокими объемами выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, невысоким комплексным индексом загрязнения атмосферы, а также высокими показателями озелененности и расходов на охрану окружающей среды […] В топ-15 по устойчивому развитию вошли: Белгород, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург и другие», — рассказывают авторы рейтинга. В Екатеринбурге высокий показатель экологии, при этом невысокие индексы оценки общества и качества управления. Эксперты отмечают, что важность всех трех компонентов только растет, и города с высоким уровнем ESG-развитости становятся все более привлекательны для населения и бизнеса.

Екатеринбург вошел в топ-15 городов по устойчивому развитию согласно ESG-оценке. Эксперты оценивали города по нескольким критериям: экологический показатель, социальный и показатель качества управления. Рейтинг составили аналитики «Эксперт РА», результаты опубликованы на официальном сайте компании. «Результаты показали, что лидерские позиции в области устойчивого развития занимают города с сильной экологической составляющей: она поддерживается невысокими объемами выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, невысоким комплексным индексом загрязнения атмосферы, а также высокими показателями озелененности и расходов на охрану окружающей среды […] В топ-15 по устойчивому развитию вошли: Белгород, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатеринбург и другие», — рассказывают авторы рейтинга. В Екатеринбурге высокий показатель экологии, при этом невысокие индексы оценки общества и качества управления. Эксперты отмечают, что важность всех трех компонентов только растет, и города с высоким уровнем ESG-развитости становятся все более привлекательны для населения и бизнеса.