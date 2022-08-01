Пермь и Екатеринбург поставили рекорды по засушливости

01 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Зонты пермякам в июле не пригодились Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Минувший июль в Перми, Екатеринбурге и Уфе побил многолетние рекорды по количеству осадков — их было крайне мало. Погодные аномалии проанализировали специалисты ГИС центра Пермского государственного университета (ПГНИУ). «В Перми за месяц выпало всего 8 мм осадков (10% от нормы), в результате чего июль стал самым сухим в истории метеорологических наблюдений на станции Пермь, превзойдя рекорд июля 2010 г., когда за месяц выпало всего 11 мм осадков. В Уфе за месяц выпало 9 мм (также рекордно сухой июль), а в Екатеринбурге на городской метеостанции − 11 мм за месяц, в результате чего июль стал самым сухим с 1839 года», — говорится на сайте «Опасные природные явления». Несмотря на отсутствие дождей, крупных температурных аномалий в течение месяца синоптики не наблюдали. Максимальная температура в июле составила 11 июля в Перми +31,9 градуса, по краю максимум составил +32,6 градуса 12 июля. Как ранее сообщало URA.RU, эта неделя в Пермском крае также ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов, а серьезных осадков не предвидится.

Минувший июль в Перми, Екатеринбурге и Уфе побил многолетние рекорды по количеству осадков — их было крайне мало. Погодные аномалии проанализировали специалисты ГИС центра Пермского государственного университета (ПГНИУ). «В Перми за месяц выпало всего 8 мм осадков (10% от нормы), в результате чего июль стал самым сухим в истории метеорологических наблюдений на станции Пермь, превзойдя рекорд июля 2010 г., когда за месяц выпало всего 11 мм осадков. В Уфе за месяц выпало 9 мм (также рекордно сухой июль), а в Екатеринбурге на городской метеостанции − 11 мм за месяц, в результате чего июль стал самым сухим с 1839 года», — говорится на сайте «Опасные природные явления». Несмотря на отсутствие дождей, крупных температурных аномалий в течение месяца синоптики не наблюдали. Максимальная температура в июле составила 11 июля в Перми +31,9 градуса, по краю максимум составил +32,6 градуса 12 июля. Как ранее сообщало URA.RU, эта неделя в Пермском крае также ожидается жаркой. Температура воздуха поднимется до 30 градусов, а серьезных осадков не предвидится.