01 августа 2022

Екатеринбуржцы отбили огромный квартал у влиятельного застройщика. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартал с коттеджами располагается напротив крупного ТЦ (архивное фото) Фото:

Мэрия Екатеринбурга запретила застройку большого частного сектора на юго-западе, рядом с ТЦ «Радуга Парк». По данным URA.RU, на закрытом заседании 29 июля комиссия по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) закрепила статус Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) за участком в границах улиц Коперника-Ударников-Котовского-Репина-Отрадной-Викулова-Грязнова-Репина-Лялинской-Краснокамской.

В начале 2021 года, еще при прежнем вице-мэре Алексее Бирюлине, земле присвоили статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «После этого люди пошли в суды, но проиграли мэрии. Несмотря на это, руководство города по поручению губернатора [Евгения Куйвашева] вернуло участку категорию Ж-2. В ближайшее время выйдет соответствующее постановление», — поделился один из участников комиссии. В мэрии корреспонденту это подтвердили.

По словам источника, застраивать территорию якобы собиралась компания «Астон». Ее директор — Вячеслав Трапезников — возглавляет екатеринбургскую гильдию девелоперов. Он входит в состав комиссии по ПЗЗ и, как утверждает источник, был против корректировок. Сам Трапезников отказывается от комментариев URA.RU.

За последнее время это не первое подобное решение мэрии. Так, в начале мая чиновники запретили застраивать многоэтажками большой частный сектор на Уралмаше.

Участок, который хотели застроить, выделен желтым
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Мэрия Екатеринбурга запретила застройку большого частного сектора на юго-западе, рядом с ТЦ «Радуга Парк». По данным URA.RU, на закрытом заседании 29 июля комиссия по изменению правил землепользования и застройки (ПЗЗ) закрепила статус Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки) за участком в границах улиц Коперника-Ударников-Котовского-Репина-Отрадной-Викулова-Грязнова-Репина-Лялинской-Краснокамской. В начале 2021 года, еще при прежнем вице-мэре Алексее Бирюлине, земле присвоили статус Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). «После этого люди пошли в суды, но проиграли мэрии. Несмотря на это, руководство города по поручению губернатора [Евгения Куйвашева] вернуло участку категорию Ж-2. В ближайшее время выйдет соответствующее постановление», — поделился один из участников комиссии. В мэрии корреспонденту это подтвердили. По словам источника, застраивать территорию якобы собиралась компания «Астон». Ее директор — Вячеслав Трапезников — возглавляет екатеринбургскую гильдию девелоперов. Он входит в состав комиссии по ПЗЗ и, как утверждает источник, был против корректировок. Сам Трапезников отказывается от комментариев URA.RU. За последнее время это не первое подобное решение мэрии. Так, в начале мая чиновники запретили застраивать многоэтажками большой частный сектор на Уралмаше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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