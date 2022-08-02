В челябинском лесу пропал 90-летний пенсионер

03 августа 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Спасатели прочесывают местность, где пропал дедушка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сосновском районе (Челябинская область) пропал 90-летний житель деревни Киржакуль. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, 1 августа дедушка вышел за ягодами и не вернулся домой. «С заявлением о пропавшем жителе деревни Киржакуль, 1932 года рождения, в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера. 1 августа дедушка вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Родственники пропавшего дедушки в группе «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» во «ВКонтакте» сообщили, что пропавшего зовут Самигула Валеевич Тухватуллин. При уходе в лес он был одет в черную рубашку, трико и галоши. Тухватуллин плохо слышит и у него есть проблемы со зрением. На квадроциклах и пешим ходом спасатели Мобильного отряда и другие участники поисковой операции сейчас обследуют все тропы, дороги и лесной массив. Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.

В Сосновском районе (Челябинская область) пропал 90-летний житель деревни Киржакуль. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, 1 августа дедушка вышел за ягодами и не вернулся домой. «С заявлением о пропавшем жителе деревни Киржакуль, 1932 года рождения, в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера. 1 августа дедушка вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Родственники пропавшего дедушки в группе «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» во «ВКонтакте» сообщили, что пропавшего зовут Самигула Валеевич Тухватуллин. При уходе в лес он был одет в черную рубашку, трико и галоши. Тухватуллин плохо слышит и у него есть проблемы со зрением. На квадроциклах и пешим ходом спасатели Мобильного отряда и другие участники поисковой операции сейчас обследуют все тропы, дороги и лесной массив. Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.