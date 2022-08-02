02 августа 2022

В челябинском лесу пропал 90-летний пенсионер

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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, Мчс россии, оснащение, квадрацикл
Спасатели прочесывают местность, где пропал дедушка Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) пропал 90-летний житель деревни Киржакуль. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, 1 августа дедушка вышел за ягодами и не вернулся домой.

«С заявлением о пропавшем жителе деревни Киржакуль, 1932 года рождения, в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера. 1 августа дедушка вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте».

Родственники пропавшего дедушки в группе «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» во «ВКонтакте» сообщили, что пропавшего зовут Самигула Валеевич Тухватуллин. При уходе в лес он был одет в черную рубашку, трико и галоши. Тухватуллин плохо слышит и у него есть проблемы со зрением.

На квадроциклах и пешим ходом спасатели Мобильного отряда и другие участники поисковой операции сейчас обследуют все тропы, дороги и лесной массив. Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.

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В Сосновском районе (Челябинская область) пропал 90-летний житель деревни Киржакуль. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона, 1 августа дедушка вышел за ягодами и не вернулся домой. «С заявлением о пропавшем жителе деревни Киржакуль, 1932 года рождения, в полицию Сосновского района обратились родственники пенсионера. 1 августа дедушка вышел за ягодами в близлежащий лесной массив и до сих пор не вернулся домой», — говорится в официальной группе ПСС региона во «ВКонтакте». Родственники пропавшего дедушки в группе «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег)» во «ВКонтакте» сообщили, что пропавшего зовут Самигула Валеевич Тухватуллин. При уходе в лес он был одет в черную рубашку, трико и галоши. Тухватуллин плохо слышит и у него есть проблемы со зрением. На квадроциклах и пешим ходом спасатели Мобильного отряда и другие участники поисковой операции сейчас обследуют все тропы, дороги и лесной массив. Никакой связи с пожилым человеком нет, известно лишь примерное направление в котором он обычно ходил за ягодами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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