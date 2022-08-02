В Тюменской области хотят провести «Фестиваль вони»

Ишимцы предложили проводить фестиваль каждую неделю Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Ишима предлагают устроить в городе фестиваль вони. Пост с инициативой был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Можно извлечь максимум выгоды из окутывающих город запахов. Нужно проводить „Фестиваль вони“. Причем, он будет не ежегодный — это мелко для столицы Приишимья, он будет еженедельным! В город потянутся сотни тысяч туристов — это даст толчок развитию бизнеса. Назреет необходимость международного аэропорта. После углубления русла реки Ишим к нам начнут заходить океанские лайнеры», — написал анонимный автор поста в группе «Ишим пере Подслушано».

Комментаторы не разделили чувство юмора автора. «Как-то не до сарказма и не до прикола, а до блевотины», — написала Нина Прохорская. «Да уж действительно город — вонючка. Окна лучше не открывать, вонь как от скотомогильника. Из года в год заставляют жителей дышать этими миазмами», — прокомментировала Наталья Никифорова.

В департаменте городского хозяйства Ишима агентству рассказали откуда берутся запахи. «Источником неприятного запаха является ООО „Биотекс групп“, расположенный в Ишимском районе. В настоящий момент предприятием ведутся работы по замене оборудования, предотвращающего выбросы в атмосферу, что в перспективе позволит избежать неприятных запахов. Замену они обещали выполнить до 31 августа 2022 года», — рассказал директор департамента Максим Гасло.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области посвятили стихи неприятному запаху от утильзавода, разносящемуся по городу. Мотивом послужила песня группы Сектор Газа «Пора домой».