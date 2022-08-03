В Тюмени вынесен приговор радикальным исламистам

Суд лишил двух участников запрещенной организации военного и специального звания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени огласили приговор участникам террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«В Тюмени, 4 августа 2022 года, во время выездной сессии Центрального окружного военного суда оглашен приговор 10 участникам террористической ячейки „Хизб ут-Тахрир аль-Ислами“ (запрещена на территории РФ). Суд приговорил обвиняемых по ч.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ к длительным срокам заключений от 11 до 18 лет. Часть наказания осужденные будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок в исправительной колонии строгого режима. Суд лишил двух участников запрещенной организации военного и специального звания», — сообщает объединенная пресс-служба.

Судом было установленно, что подсудимые занимались деятельностью, противоречащей конституции страны, также они планировали насильственным путем свергнуть действующую власть, основываясь на создании «всемирного халифата» и разрушении институтов светского общества. Лидеры группировки распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды местных мусульман. Во время обыска у участников группировки были изъяты пропагандистские материалы, запрещенные в России.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области перед судом пристанут граждане, состоящие в запрещенной террористической организации. Они были задержаны сотрудниками ФСБ еще осенью 2019 года. Мужчины планировали свергнуть российскую власть.