В Тюмени судят 10 человек, подозреваемых в терроризме

13 января 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, который приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года. «Сегодня в Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации „Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?“», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как следует из материалов дела, обвиняемые подозреваются в осуществлении антиконституционной деятельности. В частности, в условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди тюменцев террористическую идеологию и вербовали людей. В ноябре 2019 все 10 фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из них, Марат Сайбаталов, в 2005 году был приговорен к шести годам лишения свободы за создание террористической организациию. Позднее он был оправдан Европейским судом по правам человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, который приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года. «Сегодня в Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации „Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?“», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как следует из материалов дела, обвиняемые подозреваются в осуществлении антиконституционной деятельности. В частности, в условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди тюменцев террористическую идеологию и вербовали людей. В ноябре 2019 все 10 фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из них, Марат Сайбаталов, в 2005 году был приговорен к шести годам лишения свободы за создание террористической организациию. Позднее он был оправдан Европейским судом по правам человека.