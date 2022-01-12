12 января 2022
11 января 2022

В Тюмени судят 10 человек, подозреваемых в терроризме

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга Фото:

В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, который приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года.

«Сегодня в Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации „Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?“», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, обвиняемые подозреваются в осуществлении антиконституционной деятельности. В частности, в условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди тюменцев террористическую идеологию и вербовали людей. В ноябре 2019 все 10 фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из них, Марат Сайбаталов, в 2005 году был приговорен к шести годам лишения свободы за создание террористической организациию. Позднее он был оправдан Европейским судом по правам человека.

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В Тюмени проходит выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга, который приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 человек, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ФСБ в ноябре 2019 года. «Сегодня в Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической и запрещенной в России организации „Хизб ут-Тахри?р аль-Ислами?“», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Как следует из материалов дела, обвиняемые подозреваются в осуществлении антиконституционной деятельности. В частности, в условиях конспирации они проводили собрания, где распространяли среди тюменцев террористическую идеологию и вербовали людей. В ноябре 2019 все 10 фигурантов были задержаны сотрудниками ФСБ. Один из них, Марат Сайбаталов, в 2005 году был приговорен к шести годам лишения свободы за создание террористической организациию. Позднее он был оправдан Европейским судом по правам человека.
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