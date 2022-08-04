После визита Куйвашева в Донбасс туда выехал гуманитарный груз. Видео

05 августа 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Для начала гумпомощь направят в Ростовскую область, а уже оттуда распределят (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU После того, как губернатор Евгений Куйвашев съездил в Донбасс, свердловские власти отправили туда новую партию гуманитарного груза — с обувью, одеждой и водой. Общий вес — десять тонн. Первый пункт назначения — Ростовская область. «[Там] груз распределится между развернутыми пунктами временного размещения и отправится в Донбасс. Все необходимое для беженцев собирали со всей области», — сообщил правительственный «Четвертый канал». В мае Куйвашев докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что общий объем гуманитарной помощи Свердловской области Донбассу — сотни тонн. А через некоторое время глава региона впервые сам посетил ДНР. Там он общался с руководством Макеевки, которую Свердловская область будет восстанавливать. А 2 августа он прибыл в Донбасс повторно. Чтобы закрепить сотрудничество с главой ДНР Денисом Пушилиным. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Глава государства утверждал, что одна из целей кампании — спасение жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

После того, как губернатор Евгений Куйвашев съездил в Донбасс, свердловские власти отправили туда новую партию гуманитарного груза — с обувью, одеждой и водой. Общий вес — десять тонн. Первый пункт назначения — Ростовская область. «[Там] груз распределится между развернутыми пунктами временного размещения и отправится в Донбасс. Все необходимое для беженцев собирали со всей области», — сообщил правительственный «Четвертый канал». В мае Куйвашев докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что общий объем гуманитарной помощи Свердловской области Донбассу — сотни тонн. А через некоторое время глава региона впервые сам посетил ДНР. Там он общался с руководством Макеевки, которую Свердловская область будет восстанавливать. А 2 августа он прибыл в Донбасс повторно. Чтобы закрепить сотрудничество с главой ДНР Денисом Пушилиным. С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Глава государства утверждал, что одна из целей кампании — спасение жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.