Ведущий Sky News обвинил Зеленского в убийстве русских

05 августа 2022 в 21:24 Размер текста - 17 +

Зеленский с каждым днем все больше теряет свои позиции в лице западных стран Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Британский ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве мирных русских граждан. Об этом он сообщил во время телеэфира. «Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — заявил Бернарди. Он под данной категорией имеет ввиду жителей Донбасса. При этом телеведущий отмечает, что западные СМИ продолжают делать из Зеленского великого героя, по аналогии с Уинстоном Черчилем, бывшего премьер-министра Великобритании. Ранее Зеленского обвинила Международная правозащитная организация Amnesty International в зверствах со стороны ВСУ. В некоторые странах, например, Китае, также снизился лимит доверия к президенту Украины. Также британцы посоветовали президенту Украины перестать быть марионеткой США и помириться с Россией. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Западные страны изначально поддерживали Зеленского, но с течением времени их поддержка начала снижаться.

Британский ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве мирных русских граждан. Об этом он сообщил во время телеэфира. «Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — заявил Бернарди. Он под данной категорией имеет ввиду жителей Донбасса. При этом телеведущий отмечает, что западные СМИ продолжают делать из Зеленского великого героя, по аналогии с Уинстоном Черчилем, бывшего премьер-министра Великобритании. Ранее Зеленского обвинила Международная правозащитная организация Amnesty International в зверствах со стороны ВСУ. В некоторые странах, например, Китае, также снизился лимит доверия к президенту Украины. Также британцы посоветовали президенту Украины перестать быть марионеткой США и помириться с Россией. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Западные страны изначально поддерживали Зеленского, но с течением времени их поддержка начала снижаться.