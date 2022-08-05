Ведущий Sky News обвинил Зеленского в убийстве русских

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский с каждым днем все больше теряет свои позиции в лице западных стран Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британский ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве мирных русских граждан. Об этом он сообщил во время телеэфира.

«Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — заявил Бернарди. Он под данной категорией имеет ввиду жителей Донбасса. При этом телеведущий отмечает, что западные СМИ продолжают делать из Зеленского великого героя, по аналогии с Уинстоном Черчилем, бывшего премьер-министра Великобритании.

Ранее Зеленского обвинила Международная правозащитная организация Amnesty International в зверствах со стороны ВСУ. В некоторые странах, например, Китае, также снизился лимит доверия к президенту Украины. Также британцы посоветовали президенту Украины перестать быть марионеткой США и помириться с Россией.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Западные страны изначально поддерживали Зеленского, но с течением времени их поддержка начала снижаться.

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Британский ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве мирных русских граждан. Об этом он сообщил во время телеэфира. «Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — заявил Бернарди. Он под данной категорией имеет ввиду жителей Донбасса. При этом телеведущий отмечает, что западные СМИ продолжают делать из Зеленского великого героя, по аналогии с Уинстоном Черчилем, бывшего премьер-министра Великобритании. Ранее Зеленского обвинила Международная правозащитная организация Amnesty International в зверствах со стороны ВСУ. В некоторые странах, например, Китае, также снизился лимит доверия к президенту Украины. Также британцы посоветовали президенту Украины перестать быть марионеткой США и помириться с Россией. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Западные страны изначально поддерживали Зеленского, но с течением времени их поддержка начала снижаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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