Сенатор Джабаров: Китай давно не доверяет Зеленскому

05 августа 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил Китаю выступить против РФ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Китая давно не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, который призвал Пекин объединиться против России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Китайцы уже давно не доверяют Зеленскому. Они прекрасно понимают, что там собралась команда неонацистов, если по-простому говорить, жуликов, которые готовы грабить и за счет конфликта с Россией высасывать и деньги, и ресурсы из западных стран. Видимо то же самое Зеленский пытается оттяпать у Китая для того, чтобы дальше бороться с нашей страной. Он абсолютно не рукопожатный для Пекина», — сказал Владимир Джабаров. Также сенатор напомнил о действиях украинских властей, которые не могут быть приняты китайским правительством. «У Зеленского нет совести и стыда. Он только что приветствовал визит [спикера палаты представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань, совсем недавно украл у Китая три миллиарда инвестиций, которые они вложили в оборонный завод „Мотор Сич“ и не собирается возвращать. И теперь говорит о том, чтобы Китай присоединился к антироссийскому заговору, шабашу. Либо он не все адекватно воспринимает, либо он совершенно бестолковый оптимист», — добавил собеседник агентства. Ранее Владимир Зеленский предложил Китаю объединиться с западными странами в борьбе с Россией. Читатели китайских СМИ раскритиковали эту идею, назвав президента Украину марионеткой американского правительства. Тем временем на сайте МИД КНР появилась информация, что Пекин поддерживает тесные связи с Киевом. При этом вопрос о желании Зеленского провести личный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином был проигнорирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Китая давно не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, который призвал Пекин объединиться против России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Китайцы уже давно не доверяют Зеленскому. Они прекрасно понимают, что там собралась команда неонацистов, если по-простому говорить, жуликов, которые готовы грабить и за счет конфликта с Россией высасывать и деньги, и ресурсы из западных стран. Видимо то же самое Зеленский пытается оттяпать у Китая для того, чтобы дальше бороться с нашей страной. Он абсолютно не рукопожатный для Пекина», — сказал Владимир Джабаров. Также сенатор напомнил о действиях украинских властей, которые не могут быть приняты китайским правительством. «У Зеленского нет совести и стыда. Он только что приветствовал визит [спикера палаты представителей США] Нэнси Пелоси на Тайвань, совсем недавно украл у Китая три миллиарда инвестиций, которые они вложили в оборонный завод „Мотор Сич“ и не собирается возвращать. И теперь говорит о том, чтобы Китай присоединился к антироссийскому заговору, шабашу. Либо он не все адекватно воспринимает, либо он совершенно бестолковый оптимист», — добавил собеседник агентства. Ранее Владимир Зеленский предложил Китаю объединиться с западными странами в борьбе с Россией. Читатели китайских СМИ раскритиковали эту идею, назвав президента Украину марионеткой американского правительства. Тем временем на сайте МИД КНР появилась информация, что Пекин поддерживает тесные связи с Киевом. При этом вопрос о желании Зеленского провести личный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином был проигнорирован.