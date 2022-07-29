Британцы посоветовали Зеленскому отвернуться от США ради Путина

29 июля 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Британские деньги нужны британцам, считают жители. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Британии считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в комментариях заявили читатели британской газеты Daily Mail. «Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал пользователь под ником Gill Conall. Британцы считают, что чем скорее президент Украины помирится с Путиным, тем быстрее наладится ситуация во многих странах. «У него есть все основания беспокоиться о финансовой поддержке со стороны Великобритании. Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма», — добавил один из пользователей. Некоторые британцы начали отшучиваться в сторону Зеленского. Они считают, что он очень занят фотосессией с женой, и поэтому у него нет времени на переговоры и примирения. «Но он не прячется! Он снимает видео для „Оскара“, пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь», — сыронизировал screamingskull. Также были и те, кто крайне недоволен тем, что Украина живет на их деньги. «Думаю, Зеленскому нужно перестать скакать по мировой арене и серьезно подумать о переговорах с Путиным. Британские деньги нужны британцам, и я не хочу, чтобы мы продолжали предлагать такую дорогостоящую помощь», — дополнил tesssa. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Британии считают, что украинский лидер Владимир Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в комментариях заявили читатели британской газеты Daily Mail. «Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела, — по крайней мере, я на это надеюсь! Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал пользователь под ником Gill Conall. Британцы считают, что чем скорее президент Украины помирится с Путиным, тем быстрее наладится ситуация во многих странах. «У него есть все основания беспокоиться о финансовой поддержке со стороны Великобритании. Большинство стран предпочли бы не беднеть из-за его нацизма», — добавил один из пользователей. Некоторые британцы начали отшучиваться в сторону Зеленского. Они считают, что он очень занят фотосессией с женой, и поэтому у него нет времени на переговоры и примирения. «Но он не прячется! Он снимает видео для „Оскара“, пьет чай со знаменитостями и участвует в фотосессиях с женой! Что за жизнь», — сыронизировал screamingskull. Также были и те, кто крайне недоволен тем, что Украина живет на их деньги. «Думаю, Зеленскому нужно перестать скакать по мировой арене и серьезно подумать о переговорах с Путиным. Британские деньги нужны британцам, и я не хочу, чтобы мы продолжали предлагать такую дорогостоящую помощь», — дополнил tesssa.