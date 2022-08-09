Смерч под Екатеринбургом сняли на видео

Пылевой вихрь не несет масштабного ущерба Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Верхней Пышме образовался вихрь, который напугал местных жителей. Горожане подумали, что это смерч, и сняли необычное природное явление на видео. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что данное природное явление называется пылевой вихрь. Он не несет ущерба людям.

«Пылевой вихрь — атмосферное явление, представляющее собой вихревое движение воздуха. Пыльный вихрь возникает у поверхности земли в малооблачную погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Пылевой вихрь не несет масштабного ущерба», — отметила Шепоренко.

Ранее агентство писало, что в 2017 году в Екатеринбурге прошел сильный дождь, переросший в смерч. Атмосферный вихрь высотой в сотни метров образовался на окраине города в районе озера Шарташ.