Женщина ушла из дома 5 июля 2022 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени больше месяца длятся поиски 53-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова -Тюмень». Тюменка ушла из дома в начале июля и до сих пор о ее местонахождении неизвестно.

«Баранова Татьяна Владимировна, 1969 года рождения. Ушла из дома по улице Широтной, 5 июля около 11 часов дня. На вид 52-55 лет, рост около 170 сантиметров, телосложение плотное, глаза зеленые, светлые волнистые волосы. Внешность славянская, носит очки», — указано в сообщении поискового отряда.

Во что женщина была одета неизвестно. Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки, просят сообщить в полицию или волонтерам поискового отряда по номеру 8(932)323-99-11.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области уже 10 дней не могут найти мужчину. Он пропал в поселке Богандинском.