11 августа 2022
10 августа 2022

В Тюмени коммунальщики устраняют последствия сильного ливня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, непогода, плохая видимость, ливень, фары, дождь, машина
В Тюмени прошел сильный ливень Фото:

В Тюмени коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного ливня, который прошел вечером 11 августа. Об этом сообщает официальная страница администрации города «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные и коммунальные службы Тюмени работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного ливня, который начался сегодня вечером. Глава города Тюмени Руслан Кухарук перед всеми службами поставил задачу в кратчайшие сроки провести работы, направленные на ликвидацию подтоплений», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Там отметили, что на традиционных участках скопления осадков работают откачивающие машины и мотопомпы. Кроме того, осуществляется подбор сломанных деревьев и веток. «В течение ночи большую часть проблемных адресов коммунальные службы намерены отработать», — добавили в городской администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел сильный ливень. Тюменцы в социальных сетях делились видеозаписями непогоды.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного ливня, который прошел вечером 11 августа. Об этом сообщает официальная страница администрации города «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «Дорожные и коммунальные службы Тюмени работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного ливня, который начался сегодня вечером. Глава города Тюмени Руслан Кухарук перед всеми службами поставил задачу в кратчайшие сроки провести работы, направленные на ликвидацию подтоплений», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что на традиционных участках скопления осадков работают откачивающие машины и мотопомпы. Кроме того, осуществляется подбор сломанных деревьев и веток. «В течение ночи большую часть проблемных адресов коммунальные службы намерены отработать», — добавили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел сильный ливень. Тюменцы в социальных сетях делились видеозаписями непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...