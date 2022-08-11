В Тюмени коммунальщики устраняют последствия сильного ливня. Фото

12 августа 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

В Тюмени прошел сильный ливень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного ливня, который прошел вечером 11 августа. Об этом сообщает официальная страница администрации города «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «Дорожные и коммунальные службы Тюмени работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного ливня, который начался сегодня вечером. Глава города Тюмени Руслан Кухарук перед всеми службами поставил задачу в кратчайшие сроки провести работы, направленные на ликвидацию подтоплений», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что на традиционных участках скопления осадков работают откачивающие машины и мотопомпы. Кроме того, осуществляется подбор сломанных деревьев и веток. «В течение ночи большую часть проблемных адресов коммунальные службы намерены отработать», — добавили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел сильный ливень. Тюменцы в социальных сетях делились видеозаписями непогоды.

В Тюмени коммунальные и дорожные службы устраняют последствия сильного ливня, который прошел вечером 11 августа. Об этом сообщает официальная страница администрации города «Тюмень — наш дом» в соцсети «ВКонтакте». «Дорожные и коммунальные службы Тюмени работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия сильного ливня, который начался сегодня вечером. Глава города Тюмени Руслан Кухарук перед всеми службами поставил задачу в кратчайшие сроки провести работы, направленные на ликвидацию подтоплений», — говорится в сообщении администрации в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что на традиционных участках скопления осадков работают откачивающие машины и мотопомпы. Кроме того, осуществляется подбор сломанных деревьев и веток. «В течение ночи большую часть проблемных адресов коммунальные службы намерены отработать», — добавили в городской администрации. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени прошел сильный ливень. Тюменцы в социальных сетях делились видеозаписями непогоды.