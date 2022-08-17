Тюменцы спасли от пожара ТЦ в самом криминальном районе города. Видео

17 августа 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Тюменцы тушили горящую часть ТЦ с помощью огнетушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени очевидцы сняли на видео, как тушат горящую часть торгового центра «Галактика», который расположен в районе Лесобазы. Жители города ранее назвали ее самой криминальной частью областной столицы. «Загорелась камера, вовремя заметили и потушили», — пишет автор поста в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». На видео попал момент, в котором трое мужчин пытаются дотянуться до горящей части здания и погасить огонь с помощью огнетушителей. Ранее URA.RU сообщало, что Лесобаза, по мнению жителей Тюмени, является самым криминальным районом города. Они считают ее одним из наиболее страшных мест для покупки жилья.

В Тюмени очевидцы сняли на видео, как тушат горящую часть торгового центра «Галактика», который расположен в районе Лесобазы. Жители города ранее назвали ее самой криминальной частью областной столицы. «Загорелась камера, вовремя заметили и потушили», — пишет автор поста в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». На видео попал момент, в котором трое мужчин пытаются дотянуться до горящей части здания и погасить огонь с помощью огнетушителей. Ранее URA.RU сообщало, что Лесобаза, по мнению жителей Тюмени, является самым криминальным районом города. Они считают ее одним из наиболее страшных мест для покупки жилья.