Тюменцы тушили горящую часть ТЦ с помощью огнетушителей
В Тюмени очевидцы сняли на видео, как тушат горящую часть торгового центра «Галактика», который расположен в районе Лесобазы. Жители города ранее назвали ее самой криминальной частью областной столицы.
«Загорелась камера, вовремя заметили и потушили», — пишет автор поста в группе «Подслушано на Лесобазе» в социальной сети «ВКонтакте». На видео попал момент, в котором трое мужчин пытаются дотянуться до горящей части здания и погасить огонь с помощью огнетушителей.
Ранее URA.RU сообщало, что Лесобаза, по мнению жителей Тюмени, является самым криминальным районом города. Они считают ее одним из наиболее страшных мест для покупки жилья.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»