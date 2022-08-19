Украинские националисты расстреляли бойцов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада перестали выдвигать новые инициативы по оказанию военной помощи Украине, а правительство ФРГ в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы Киева о дополнительном вооружении. Украинские националисты показательно расстреляли 100 солдат ВСУ, бежавших от ударов российских войск. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 19 августа.
- Боевики националистического формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военных из 58-й мотопехотной бригады ВСУ, бежавших под ударами российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
- Западные государства бросили Украину в момент критической фазы кризиса. Такого мнения придерживается немецкий эксперт Кристоф Требеш. Помимо этого, немецкая газета Die Welt (заблокирована в РФ) со ссылкой на источник в Киеве сообщила, что правительство Германии в течение нескольких месяцев игнорирует просьбы украинских властей о дополнительных поставках вооружения.
- Украинские военные в очередной раз устроили массированный обстрел Энергодара. Боевики ВСУ открыли огонь по городу из тяжелой артиллерии, сообщили в ВГА Запорожской области.
- Украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор ЛЭП у Мелитополя. Еще один взрыв предотвратили специалисты-взрывотехники из Запорожья. Об этом сообщил глава ВГА Запорожья Владимир Рогов.
- Делегация МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) планирует посетить Запорожскую АЭС в первых числах сентября. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил готовность российской стороны оказать инспекторам Агентства необходимое содействие.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что российско-украинские переговоры не могут состояться при сегодняшнем подходе Зеленского.
Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей была заявлена помощь жителям Донбасса и полное освобождение территорий ДНР и ЛНР.
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