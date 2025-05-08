МО Индии: 16 мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны Пакистана

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Индийские военные заявили о вынужденном ответном ударе для прекращения огня со стороны Пакистана
Индийские военные заявили о вынужденном ответном ударе для прекращения огня со стороны Пакистана Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

В Индии погибли как минимум 16 мирных жителей из-за обстрелов, проведенных Пакистаном. Об этом сообщило индийское Минобороны.

«Пакистан увеличил интенсивность своей неспровоцированной стрельбы», — сказано в сообщении. Они также сообщают о 16 погибших, среди которых трое женщин и пятеро детей.

Индийские военные заявили о вынужденном ответном ударе для прекращения огня со стороны Пакистана. При этом они подчеркнули готовность избегать эскалации, если противник примет аналогичный подход.

Индийские военные в ночь на 7 мая начали операцию «Синдур», целью которой стало уничтожение террористических объектов на пакистанской территории. Согласно заявлению Минобороны Индии, удары были нанесены по девяти целям, связанным с планированием атак против Индии.

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В Индии погибли как минимум 16 мирных жителей из-за обстрелов, проведенных Пакистаном. Об этом сообщило индийское Минобороны. «Пакистан увеличил интенсивность своей неспровоцированной стрельбы», — сказано в сообщении. Они также сообщают о 16 погибших, среди которых трое женщин и пятеро детей. Индийские военные заявили о вынужденном ответном ударе для прекращения огня со стороны Пакистана. При этом они подчеркнули готовность избегать эскалации, если противник примет аналогичный подход. Индийские военные в ночь на 7 мая начали операцию «Синдур», целью которой стало уничтожение террористических объектов на пакистанской территории. Согласно заявлению Минобороны Индии, удары были нанесены по девяти целям, связанным с планированием атак против Индии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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