Глава Кубы рассказал, боятся ли зарубежные лидеры угроз Зеленского по поводу 9 мая

Бермудес: мировые лидеры не боятся приезжать в Москву на 9 Мая из-за угроз Киева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бермудес назвал свое решение посетить Москву на 9 мая правильным
Бермудес назвал свое решение посетить Москву на 9 мая правильным Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Иностранные политики не испытывают опасений посещать Москву и участвовать в торжественных событиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся», — заявил Бермудес. Его цитирует RT. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о неспособности Киева гарантировать безопасность мировых лидеров, прибывающих в Москву на празднование 9 Мая, и подчеркнул, что сохраняет уверенность в правильности предпринимаемых им действий.

Ранее Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал заявление Зеленского об отказе от перемирия в период празднования 80-летия Победы как словесную провокацию. Медведев отметил, что если украинская сторона предпримет реальную провокацию в Москве в День Победы, то «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иностранные политики не испытывают опасений посещать Москву и участвовать в торжественных событиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. «Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся», — заявил Бермудес. Его цитирует RT. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о неспособности Киева гарантировать безопасность мировых лидеров, прибывающих в Москву на празднование 9 Мая, и подчеркнул, что сохраняет уверенность в правильности предпринимаемых им действий. Ранее Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал заявление Зеленского об отказе от перемирия в период празднования 80-летия Победы как словесную провокацию. Медведев отметил, что если украинская сторона предпримет реальную провокацию в Москве в День Победы, то «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...