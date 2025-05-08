Иностранные политики не испытывают опасений посещать Москву и участвовать в торжественных событиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся», — заявил Бермудес. Его цитирует RT. Таким образом он отреагировал на заявление Зеленского о неспособности Киева гарантировать безопасность мировых лидеров, прибывающих в Москву на празднование 9 Мая, и подчеркнул, что сохраняет уверенность в правильности предпринимаемых им действий.
Ранее Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал заявление Зеленского об отказе от перемирия в период празднования 80-летия Победы как словесную провокацию. Медведев отметил, что если украинская сторона предпримет реальную провокацию в Москве в День Победы, то «никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая», передает «Национальная служба новостей».
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