В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин Украину

Песков: украинский вопрос не обсуждался в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина
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Путин и Си Цзиньпин не говорили на тему Украины, сообщил Песков
Путин и Си Цзиньпин не говорили на тему Украины, сообщил Песков Фото:

В ходе текущей встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином тема Украины не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, сейчас нет, обсуждения этой темы не было», — ответил Песков журналистам ТАСС. Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча лидеров пройдет в разнообразных форматах. В них будет отражена глубина и многогранность российско-китайских отношений, подчеркнул Песков.

Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Сегодня председатель КНР пообещался с президентом РФ Владимиром Путиным. Завтра он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.

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В ходе текущей встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином тема Украины не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, сейчас нет, обсуждения этой темы не было», — ответил Песков журналистам ТАСС. Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча лидеров пройдет в разнообразных форматах. В них будет отражена глубина и многогранность российско-китайских отношений, подчеркнул Песков. Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Сегодня председатель КНР пообещался с президентом РФ Владимиром Путиным. Завтра он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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