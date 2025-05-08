В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Си Цзиньпин Украину

В ходе текущей встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином тема Украины не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, сейчас нет, обсуждения этой темы не было», — ответил Песков журналистам ТАСС. Ранее представитель Кремля сообщал, что встреча лидеров пройдет в разнообразных форматах. В них будет отражена глубина и многогранность российско-китайских отношений, подчеркнул Песков.
Си Цзиньпин прилетел в Москву 7 мая. Его самолет приземлился в аэропорту столицы. Сегодня председатель КНР пообещался с президентом РФ Владимиром Путиным. Завтра он примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.
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